مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية غرقا داخل حمام سباحة الساحة الشعبية بالدلنجات

شهدت مدينة الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة قبل قليل، حادثًا مأساويًا راح ضحيته طالب بالمرحلة الإعدادية، حيث لقى مصرعه غرقا داخل حمام السباحة، الساحة الشعبية وعثر على جثته طافية في غياب من المسؤولين عن الحمام والساحة الشعبية وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.



وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "محمود.م.إ" 15 سنة مقيم حي الأشلم مدينة الدلنجات، طافية على سطح حمام السباحة داخل الساحة الشعبية بمنطقة المشير بمدينة الدلنجات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات وبالمعاينة تبين وجود جثة المجنى علية طافية، وتم التحفظ على مكان الواقعة.

وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات.

كما أصيب 11 شخصًا بينهم 4 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص بالطريق الزراعى " القاهرة - الإسكندرية "، أمام قرية معمل القزاز التاعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث علي الطريق الزراعي" القاهرة - الأسكندرية "، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية معمل القزاز بنطاق مركز كفر الدوار، وأسفر الحادث عن 11 شخصًا وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "هشام محمد العربى، 42 عامًا، بجرح بالساعد الأيسر وكسر بالساق الأيسر، محمد يوسف عبد الفتاح، 45 عامًا، بجرح قطعى بفروة الرأس وكسر بالساعد الأيسر، سعيد محمد رمضان، 34 عامًا، كدمة شديدة بالفك السفلي وسحجات متفرقه بالجسم، رحاب محمد يوسف 25 عامًا، بكدمة بالعمود الفقري، مريم على عيسى 5 سنوات، جرح قطعى بالجبهه واشتباه ما بعد ارتجاج، كارما سامح الجندى، عامان، بجرح قطعى بالساعد الأيمن، روان سامح الجندى 4 سنوات، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ندى محمد بسيوني 27 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سارة محمد بسيونى، 26 عامًا، بجرح قطعى بفروة الرأس كسر بالكتف الأيمن، هشام صبحى الجندى، 27 عامًا، بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رؤى سامح الجندى، عام واحد، بسحجات متفرقة بالجسم"، وتم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.