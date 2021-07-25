الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الهند: إدراج معبد رامابا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

اليونسكو
اليونسكو

أعلنت وزارة الثقافة الهندية أن لجنة التراث العالمي أدرجت معبد "رامابا" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.


وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته صحيفة /إنديان إكسبرس/ الهندية - : "ممتاز! مبروك للجميع، خاصة سكان تيلانجانا، يعرض معبد رامابا الشهير الحرفية الرائعة لسلالة كاكاتيا العظيمة، وأود أن أحثكم جميعًا على زيارة المعبد المهيب مع تجربة مباشرة لعظمته".


ويقع معبد رودريشوارا المعروف شعبياً باسم "رامابا"، في قرية بالمبيت في شمال شرق حيدر آباد على بعد نحو 200 كيلومتر منها، في ولاية تيلانجانا.

نيودلهي اليونسكو للتراث العالمي معبد رامابا قائمة اليونسكو اليونسكو الهند الثقافة الهندية

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