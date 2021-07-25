الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى الـ69

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69 وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومي والمقرر إنطلاقها 26 يوليو الجاري.

وقال الشريف إن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

أضاف أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي والعمل جميعا كفريق واحد؛ لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستمع المحافظ من الجهات المعنية استعداداتهم لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة.. مؤكدا أنه تم التشديد علي الاهتمام بالخدمات المقدمة علي جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 سلسلة من الفعاليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.


•ضبط مخالفات بـ 5 أحياء واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين

فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون .

شن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة تم خلالها إزالة تعديات على أحد الأراضي الزراعية الواقعة بزمام إدارة المعمورة الزراعية بعزبة جون - طريق الطابية (عبارة عن مبانِ وأعمدة خرسانية على مساحة 17 قيراطا و عدد 7 أسهم.

وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية بالدور الأرضى طريق ميرزا قرداحي العمومي - عزبة لاشين فضلا عن فك شدة خشبية سقف بالدور الخامس طريق المحمودية بعزبة المهاجرين وكذا فك شدة خشبية سقف بالدور الثالث بطريق البكاتوشي.

وشن حي العامرية أول بقيادة الأستاذ محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الحي بتنفيذ حملة إزالة فورية وأسفرت عن  إزالة أسوار من الطوب الأبيض في المهد بدون ترخيص علي مساحة حوالي ٤٥٠م٢ بمنطقة نجع العرجي الطريق الصحراوي وكذا إزالة منزل دور أرضي في المهد بالطوب الأبيض بدون سقف علي مساحة ٦٠ م٢ تقريباً بمنطقة نجع العرجي، فضلا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بطول حوالي ٢٠٠ م  بمنطقة الوصلة بمفارق العجمى بجوار حسن علام.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثانى بقرية الجلاء عبارة عن صبة خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف فضلا عن فك شده خشبية بأحد المنازل بقرية الجلاء عبارة عن دور أرضى وأول علوى.

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ بأيقاف أعمال مخالفة ( زرع أعمدة في مخبز) بالعقار الكائن ١٩ المهلبي وجار إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

محافظة الاسكندرية عيدها القومي ال69 عاصمة الفن والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط الاحتفال بالعيد القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

المحكمة تخطر الإنتربول بإدراج 3 متهمين على قوائم المطلوبين في «الجوكر»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

ماذا يحدث في تونس؟.. احتجاجات واسعة واقتحام مقرات النهضة ومطالبات برحيل الإخوان

بعد روبى.. شروط حضور حفل أنغام فى المنارة تُثير الجدل

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تتزايد بشكل يومى وسط تجاهل دولى