محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى الـ69

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، التجهيزات والاستعدادات النهائية لاحتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69 وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، لمناقشة رؤية واستعدادات الاحتفال بعيدها القومي والمقرر إنطلاقها 26 يوليو الجاري.

وقال الشريف إن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، عاصمة الفن والثقافة والحضارة.

أضاف أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومي والعمل جميعا كفريق واحد؛ لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستمع المحافظ من الجهات المعنية استعداداتهم لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي، والاستعدادات الخاصة بكل جهة.. مؤكدا أنه تم التشديد علي الاهتمام بالخدمات المقدمة علي جميع الأصعدة وعلى الوجه الأكمل.

ومن المقرر أن يضم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 2021 سلسلة من الفعاليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.



•ضبط مخالفات بـ 5 أحياء واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين

فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون .

شن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة تم خلالها إزالة تعديات على أحد الأراضي الزراعية الواقعة بزمام إدارة المعمورة الزراعية بعزبة جون - طريق الطابية (عبارة عن مبانِ وأعمدة خرسانية على مساحة 17 قيراطا و عدد 7 أسهم.

وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية بالدور الأرضى طريق ميرزا قرداحي العمومي - عزبة لاشين فضلا عن فك شدة خشبية سقف بالدور الخامس طريق المحمودية بعزبة المهاجرين وكذا فك شدة خشبية سقف بالدور الثالث بطريق البكاتوشي.

وشن حي العامرية أول بقيادة الأستاذ محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الحي بتنفيذ حملة إزالة فورية وأسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض في المهد بدون ترخيص علي مساحة حوالي ٤٥٠م٢ بمنطقة نجع العرجي الطريق الصحراوي وكذا إزالة منزل دور أرضي في المهد بالطوب الأبيض بدون سقف علي مساحة ٦٠ م٢ تقريباً بمنطقة نجع العرجي، فضلا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بطول حوالي ٢٠٠ م بمنطقة الوصلة بمفارق العجمى بجوار حسن علام.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثانى بقرية الجلاء عبارة عن صبة خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف فضلا عن فك شده خشبية بأحد المنازل بقرية الجلاء عبارة عن دور أرضى وأول علوى.



وقام حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ بأيقاف أعمال مخالفة ( زرع أعمدة في مخبز) بالعقار الكائن ١٩ المهلبي وجار إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.