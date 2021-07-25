الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس نائب الجن و17 آخرين فى قضية التنقيب عن الآثار

نائب الجن
نائب الجن

جدد قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، و17 متهمًا آخرين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا حول قضية الآثار المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، المتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

وقالت النيابة العامة في بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف. 

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزئين يعود للعصر اليوناني.

وعثر أيضًا على إبريق أخضر من الفيانس، إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجًا لأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أوانٍ صغيرة من المرمر. وأوضحت التحقيقات أنه وجد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، 3 موازين من البازلت، 3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

حبس علاء حساني محكمة جنوب القاهرة غرفة المشورة التنقيب عن الآثار

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وائل لطفي

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