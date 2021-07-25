«أوقاف الشرقية» توزع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

أشرف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، على توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، و سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف.

و أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، في استمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، ويأتي هذا تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

- وزارة الأوقاف تعمل على تنفيذ المبادرات الرئاسية

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن الوزارة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، والتي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.

و كان وكيل وزارة أوقاف الشرقية، قد أعلن عن تكريم الشرقية، من بين 3 مديريات، لتحقيقها أكثر مبيعات لصكوك الأضحية،و ذلك على هامش تكريم الفائزين في مسابقة المواهب لعام 2021 بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

و قال إن القس ارسانيوس سامي، كاهن كنيسة العذراء مريم بمركز أبو كبير، قد قام بالمساهمة فى مشروع صكوك الأضاحي الذى أعلنت عنه وزارة الأوقاف.

ومن جانبه أوضح القس أرسانيوس، أن مشاركة الكنيسة فى شراء صك الأضحية يدل على مدى التلاحم المجتمعي بين جموع الشعب المصرى، مؤكدا على الوحدة الوطنية بين نسيج الشعب المصري، و أن العديد من الكهنة يشاركون بشكل سنوى فى شراء صكوك الأضاحي، للعديد من الأسباب منها التماس البركة و المشاركة فى أعمال الخير و التكافل بين أفراد الوطن