الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية : تنفيذ «حياة كريمة» بمركز الحسينية يحقق نقلة نوعية للمواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بحجم الإنجاز بمشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى مركز الحسينية وتوابعها، مؤكدا أنه سيحقق نقله نوعيه لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها استكمالا لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وقدم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري داخل محافظة الشرقية.

ونوه  إلى أن الشرقية تعد من أولى المحافظات في نسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بقيادة محافظ الشرقية لا يألوا جهداً في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات العمل المختلفة.

وطالب اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن بحصر المشروعات الجاهزة للافتتاح بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات لمشاركة المواطنين إفتتاحها خلال الفترة القادمة.

 

الدولة اجتماع المواطنين أراضي تطوير خدمات المبادرة الرئاسية

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