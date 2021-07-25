الأوقاف تعلن توزيع 18 طن لحوم أضاحي.. غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف أنه يتم غدًا الاثنين 26 / 7 /2021م توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة – البحيرة – الإسماعيلية – أسيوط )، بواقع (4) أطنان لمحافظات (البحيرة – الإسماعيلية – أسيوط) ، و (6) أطنان لمحافظة (الجيزة)، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

يأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 62 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الرسمي لوزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية , ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزيرالأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف ، مشددًا معاليه على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.