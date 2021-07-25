الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسبب في كثافة مرورية.. إصابة شخصين إثر تصادم 3 سيارات بكوبري أكتوبر

المرور
المرور

أصيب شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات بكوبرى أكتوبر، منذ قليل اليوم الأحد،  ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش. 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق متصل، تمكنت الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال 24 ساعة، و كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من خدماتها المرورية في القاهرة والجيزة  لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.

وتم تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث، و ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية.

المرور يعزز تواجد خدماته الأمنية في شوارع القاهرة

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها كما يتولى مراقبين منظومة الكاميرات متابعة المعوقات للتدخل السريع لتحقيق السيولة المرورية.

الإدارة العامة للمرور كوبري أكتوبر غرفة عمليات حادث تصادم كثافات مرورية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات وموعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي

حقيقة هدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف الكبير

التفاصيل الكاملة لحريق باخرة نايل دراجون في الجيزة

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية

صعود وهبوط .. كيف يمكن تفسير التقارب الأخير بين إسرائيل والمغرب؟

إسرائيل تمنع دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة دون أسباب