تسبب في كثافة مرورية.. إصابة شخصين إثر تصادم 3 سيارات بكوبري أكتوبر

أصيب شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات بكوبرى أكتوبر، منذ قليل اليوم الأحد، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق متصل، تمكنت الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال 24 ساعة، و كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من خدماتها المرورية في القاهرة والجيزة لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.

وتم تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث، و ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية.

المرور يعزز تواجد خدماته الأمنية في شوارع القاهرة

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها كما يتولى مراقبين منظومة الكاميرات متابعة المعوقات للتدخل السريع لتحقيق السيولة المرورية.