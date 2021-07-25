تأجيل المباحثات بين مستشار النمسا ورئيسة المفوضية الأوروبية

أعلنت المستشارية النمساوية، اليوم الأحد، تأجيل مباحثات بين مستشار النمسا سباستيان كورتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي كان مقررًا عقده على هامش مهرجان سالزبورج الصيفي السنوي الذي بدأ فعالياته اليوم، مرجعة ذلك إلى مرض المستشار النمساوي.

وذكرت المستشارية النمساوية - في بيان - أن وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج ووزيرة الشئون الأوروبية كارولين أيدشتادلر سوف يعقدان اجتماعًا بديلًا مع المسئولة الأوروبية، مضيفة أن الاجتماع سوف يناقش العديد من ملفات التعاون الأوروبي، خاصة في مجال مكافحة وباء كورونا والتصدي لتحديات تغير المناخ.

وتعاني النمسا في الوقت الحالي من أزمة فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، عن تسجيل 349 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بلغ 655 ألفًا و938 حالة قد تعافى منها 640 ألفًا و685 حالة، بينما توفى 10 آلاف و731 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 101 حالة منهم 29 حالة في وحدات العناية المركزة.. بينما تم توزيع 9 ملايين و327 ألفًا و45 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.