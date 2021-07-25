للمصريين بالخارج.. إجراءات طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

يبحث الكثير من المهاجرين والمقيمين بالخارج حول إجراءات طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وترصد «الدستور» الإجراءات الخاصة لطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج، وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

اسم الخدمة

طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

إرشادات الطلب

يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصرى بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا

لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزارى بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد مقدم الطلب

شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)

جواز السفر الأجنبي الساري

بطاقة الرقم القومي السارية في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية

يلزم تقديم:

الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد

شهادة تحركات عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهه لإدارة التجنيد

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لاستصدار قرار وزاري

الإيصال الدال على استلام الأوراق

بدون إيصال

الرسوم المقررة للطلب

بدون رسوم

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيها

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.