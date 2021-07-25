«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميا

في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والعربية يطرحها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تستهدف سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، وجه الخشت عمداء كليات جامعة القاهرة بتكوين لجان علمية عليا من كبار الأساتذة على مستوى الأقسام العلمية المتخصصة في جميع الكليات تتولى رصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات العشر الأكثر أهمية وبروزا في العالم في ضوء التصنيفات العلمية في العالم في التخصصات المختلفة، من حيث مراكز الاهتمام العلمية والتعليمية والبحثية الرئيسة والفرعية، والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه من المقرر أن يشمل عمل تلك اللجان رصد برامج واهتمامات عشرة من المراكز البحثية ذات التميز العلمي، وعشرة من الدوريات المتخصصة المحكمة ذات معامل التأثير القوي، وذلك بهدف رسم خريطة علمية للفكر العلمي والتكنولوجي العالمي بوضعه الراهن ومقارنتها بأوضاعنا في جامعة القاهرة لتحديد الفجوات المعرفية والتكنولوجية بيننا وبين العالم وكيف نقوم بتغطية تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية وكذلك على مستوى العملية البحثية في كل تخصص، على مستوى العلوم الطبيعية (الرياضيات، الحاسبات وعلوم المعلومات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الأرض والبيئة، البيولوجي )، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الطبية والصحية، العلوم الزراعية (علوم الحياة)، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية.

ومن المنتظر أن تتم بلورة ما يتم التوصل إليه في هذا الإطار في مشروع بحثي رئيس يتكون من مجموعة من المشروعات البحثية الفرعية الممولة من الكليات والجامعة والتي تقوم بإنجازها تلك اللجان العلمية التي تضم كبار الأساتذة في كل تخصص إضافة إلى عدد من الاساتذة والأساتذة المتخصصين وشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين تمثل كل الأجيال تعلن عنها جامعة القاهرة خلال الفترة القادمة.