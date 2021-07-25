تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 150 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة حشيش و 30 كيلو بانجو بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، له معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم أثناء إستقلالهما سيارة.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام و15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫150٫000 واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، بمزالة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذين من دائر اقسام المدينة مسرحاً.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي و4 هاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.