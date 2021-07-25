الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تعرب عن تضامنها مع الصين فى مواجهة الفيضانات

كيم جونج أون
كيم جونج أون

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون برسالة تضامن إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية إن كيم أعرب في الرسالة الشفوية عن تعاطفه العميق مع شي وعن عميق تعازيه لضحايا الفيضانات الأخيرة التي "حصدت خسائر فادحة وخسائر مادية في عدة مناطق بما في ذلك مقاطعة خنان الصينية".


كما أعرب عن دعمه الكامل لشي والشعب الصيني في كفاحهما لمواجهة آثار الفيضانات واستقرار حياة المتضررين في أسرع وقت ممكن.


وتعرضت عدة مدن في مقاطعة خنان بوسط البلاد في الآونة الأخيرة لفيضانات قاتلة.


وأكدت كوريا الشمالية والصين على علاقاتهما الوثيقة والودية وسط جمود المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن وتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.

 

وفي سياق متصل، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في نفق طريق سريع بوسط الصين غمرته مياه الفيضانات في نفس الوقت الذي سقط فيه نفق لمترو الأنفاق بعد هطول ثماني بوصات من الأمطار في ساعة واحدة، الكارثة التي اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تدق ناقوس الخطر فيما يخص بخطورة تغير المناخ على البنية التحتية للطرق السريعة.

وأفادت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني) أن أكثر من 200 سيارة علقت في نفق طريق سريع يوم أمس الأول بوسط الصين عندما غمرت الأمطار المنطقة بشكل قياسي. وتدفقت السيول من المياه في مداخل النفق، كادت تملأه حتى السقف.

وأضافت: من المحتمل أن يكون عدد القتلى في ذلك اليوم أعلى لو لم يكن لقوات الكوماندوز الخاصة الذين سبحوا ذهابًا وإيابًا بين المركبات المتمايلة والمتصادمة لإنقاذ السائقين الغارقين دوراً مهما بينما امتلأت سياراتهم بالمياه وغرقت. ولا تزال السلطات تستكشف ضحايا جدد داخل النفق وقالت إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.
 

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