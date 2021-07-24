السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 901 مليون دولار صادرات مصرية لأمريكا الشمالية خلال 4 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أمريكا الشمالية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 901.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 763.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 137.5 مليون دولار.
ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت لـ 721.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 491.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 229.8 مليون دولار.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية لكندا بلغت 171.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 263.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 91.8 مليون دولار.
وفى المقابل، سجلت واردات مصر لدول أمريكا الشمالية 2.3 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 391.5 مليون دولار.
وبلغت واردات مصر الولايات المتحدة الأمريكية 2.1 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 518.9 مليون دولار خلال عام.
كما بلغت واردات مصر من كندا 91.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 207.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 115.9 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر  أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة  47.4٪ حيـث بلغـت  2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجة  بنسبة 60.2  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0  ٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة   8.1 ٪ حيث  بلغت 5.92  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021  مقابل 5.47 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  (سيارات ركوب بنسبة   58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 27.2 %).

الاحصاء صادرات واردات مصر أمريكا الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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