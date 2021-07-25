وكيل صحة بنى سويف يرد على شكاوى المواطنين بالمحافظة

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، السبت، إنه تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن فحص بعض شكاوى ومطالب المواطنين، والتي تضمنت إلى الطلب الخاص بنقل إحدى الطالبات إلى معهد السموم بالقاهرة، وأيضًا الشكوى الخاصة بعدم وجود جهاز ضغط بالوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر، وكذلك شكوى بخصوص صعوبة إجراءات الحصول على لقاح كورونا.

وأكد وكيل الوزارة أنه بالفحص ودراسة الشكاوى، تبين أن الطالبة "أ. ب" موجودة بغرفة الرعاية المركزة بمستشفى بني سويف التخصصي على جهاز التنفس الصناعي وحالتها غير مستقرة مما يتعذر معه نقلها، مشيراً إلى أن الطاقم الطبي يبذل أقصى ما وسعه تجاه الحالة وتوفير العلاج والرعاية المناسب للحالة ، وأن عملية النقل لن تضيف إلى الحالة أو تعجل في عملية شفائها.

وأوضح "يوسف" أنه بخصوص الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر، فقد تم التنسيق مع إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وتم التأكيد على توافر جهاز الضغط بالوحدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف أنه بالنسبة للشكوى الخاصة بصعوبة إجراءات الحصول على لقاح كورونا أنه وقت الشكوى تصادف مع حدوث عطل مفاجئ في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الحصول على اللقاح على مستوى الجمهورية ، وتيسيرًا على المواطنين المنتظرين في مراكز اللقاح تم تسيير العمل على "إكسل شيت" بشكل مؤقت لحين عودة الموقع للعمل الإلكتروني بصورة طبيعية، بشرط التأكد من وجود رسالة تطعيم من الوزارة على مركز التطعيم ، وأخذ صورة من البطاقة الشخصية للمواطن قبل مع المواقفة ، وأنه في يوم الشكوى فقد تم تطعيم 268 جرعة أولى و169 جرعة ثانية.

وفى سياق منفصل كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف مدير إدارة الطب العلاجي بالمرور على مستشفى ناصر العام للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ، ومن تواجد القوي البشرية بالمستشفي وانتظام العمل وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوي بالأقسام الطبية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بوحدات الكلي الصناعي، والعناية المركزة، والخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات.