السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى بوجمبورا يبحث التعاون مع وزير الكهرباء البوروندي في الطاقة

سفير مصر لدى بوروندي
سفير مصر لدى بوروندي

استقبل ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوجمبورا، وزير الكهرباء والطاقة البوروندي في إطار التحضيرات لزيارة الأخير إلى مصر خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يوليو الجاري، والتي يلتقي خلالها بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

من جانبه، أعرب وزير الكهرباء البوروندي خلال المقابلة عن بالغ سعادته لزيارة القاهرة وتطلعه للقاء المسئولين المصريين، مشيداً بالدعم المصري المتواصل لبوروندي ومؤكداً أهمية مباحثاته لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث أوجه الاستفادة البوروندية من الدعم المصري، المقدر للغاية من رئيس الجمهورية البوروندي شخصياً، في جميع المجالات وخاصةً مجال الكهرباء، حسب بيان لوزارة الخارجية.

 

وتأتي الزيارة استكمالاً للنتائج المهمة لزيارة الرئيس البوروندي "إيفارست ندايشيمي" الأخيرة إلى مصر في مارس الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على تقديم مصر المساندة والدعم لخطة الرئيس البوروندي التنموية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء فائق الاهتمام لتعزيز العلاقات المصرية البوروندية الثنائية ودفعها قدماً في مختلف المجالات.  

 

بوجمبورا مصر القاهرة سفارة مصر لدى بورندي بورندي

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