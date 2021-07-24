السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات الأولية: لا شبهة جنائية في احتراق سيارة ملاكي بالتجمع

احتراق سيارة ملاكي
احتراق سيارة ملاكي

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات حريق التهم سيارة ملاكى بمنطقة التجمع الأول.

ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن سبب الحريق اصطدام السيارة بالرصيف مما أسفر عن اشتعال النيران فيها وتمكن قائدها من القفز منها دون وقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشبّ بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

حريق كاميرات المراقبة أجهزة الأمن بالقاهرة التجمع الاول اصطدام السيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

اندلاع حريق بمركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة (صور)

زميلة الطالبة المتوفاة فى لجنة الثانوية: «هكمل إزاى بعد اللى شوفته»

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الاسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية