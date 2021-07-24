التحريات الأولية: لا شبهة جنائية في احتراق سيارة ملاكي بالتجمع

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات حريق التهم سيارة ملاكى بمنطقة التجمع الأول.

ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن سبب الحريق اصطدام السيارة بالرصيف مما أسفر عن اشتعال النيران فيها وتمكن قائدها من القفز منها دون وقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشبّ بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.