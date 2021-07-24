بعد 20 ساعة من البحث.. انتشال جثة غريق الساحل الشمالى

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، غريق الساحل الشمالي، والذي لقى مصرعه غرقًا أمس الجمعة، بإحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 46، وذلك بعد 20 ساعة متواصلة من عمليات البحث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تم انتشال الغريق، بعد أن ظهر على سطح الماء بالقرب من مكان الغرق، مشيرًا إلى أن الشاب يدعى كريم سليم حسن عبداللطيف 17 سنة، غرق أمس بشاطئ في الكيلو 46 الساحل الشمالي.

وأكد على أنه قام بتجهيز فرقة من غواصين الخير اليوم، لمعاونة قوات الإنقاذ النهري في البحث عن الجثمان، داعيًا الله له بالرحمة وان يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم السبت، جثمان غريق شاطئ النخيل بالعجمي غرب الإسكندرية، والذي لقى مصرعه غرقًا في السادسة من صباح أمس الجمعة.

وأوضح «المالحي»، أن الغريق يدعى «بهاء» 23 سنة، تم ظهور جثمانه على سطح المياه قبل فجر اليوم السبت، حيث لقى مصرعه غرقًا في مياه شاطئ النخيل.

وأضاف لـ«الدستور» أنه تم انتشال جثمان شاب بشاطئ الزراعيين بمنطقة النخيل أيضًا، والذي غرق في نفس التوقيت في السادسة من صباح أمس الجمعة، لافتًا أن الشاب يدعى طارق أيمن، 17 سنة، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وظهر جثمانه أيضًا على سطح المياه قبل فجر اليوم.



وشهدت شواطئ المحافظة الإسكندرية أمس الأول الخميس، عددا كبيرا من حالات الغرق داخل مياه البحر بشواطئ الإسكندرية، حيث لقي 12 فردا مصرعهم بينهم أسرة كاملة، خلال أيام العيد

ووجه الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، نصائح للمواطنين خاصة بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي عدة بلاغات بحالات غرق بشواطئ المحافظة، فضلًا عن حالات بمحافظات أخرى، خلال يوم واحد.



وأكد «المالحي» أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ، مطالبا جميع المواطنين وخاصة ضيوف وأهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر خلال تلك الأيام بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.