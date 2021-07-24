السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على طريقة عمل «سلطة قوس قزح»

سلطة قوس قزح
سلطة قوس قزح

يرغب الكثير في معرفة سر رشاقة الراقصين وفنانين الإستعراض، ويعد الطعام الصحي جزءًا من الراقصين المحترفين يوميًا ، وجزء من روتينهم المتمثل في ممارسة الرياضة والحفاظ على السنة الجيدة، وأحد هذه الأطعمة هي "سلطة قوس قزح".

 

ما هي سلطة قوس قزح؟

 سلطة قوس قزح هذا الاسم الملون الذي أطلقه راقصو مجموعة كالون ويلنس في باريس على السلطة المفضلة لديهم.

وهذه التسمية جاءت لأن هذه السلطة تتكون من ألوان مختلفة من الخضراوات والفواكه فهي تضم اللون الأخضر في السبانخ والأفوكادو بالإضافة إلي البرتقال مع الجزر الأحمر مع البنجر ينبض هذا الطبق بالأصباغ بالإضافة إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الجيدة.

وشارك هؤلاء الراقصون طريقة حياتهم في كتاب الوصفات الخاص بهم بإسم  "My Chef is a Show Girl" ، وتضمن هذا الكتاب العديد من النصائح والحيل الذكية للمحافظة على جسد الراقصين.

وإحدى الوصفات الحصرية ذو المذاق الجيد، مع هذه الوصفة الصحية للسلطة المثالية لتناول طعام الغداء في الأيام المشمسة.

 

مكونات وصفة سلطة قوس قزح

 

_سبانخ صغيرة (أو كالي)

_الملفوف الأحمر و أو الشمندر الخام

_عدد قليل من الجزر المبشور

_1 تفاحة أو فاكهة أخرى (يوسفي ، رمان )

_1 حفنة من البذور (عباد الشمس أو الكوسة )

_1 حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح

لتحضير الصلصة

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة كبيرة خل عصير التفاح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1/2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

ملح و فلفل

 

طريقة تحضير سلطة قوس قزح

 

_ابشر الملفوف والشمندر والجزر والتفاح (أو ضعه في الخلاط!).

_اخلط كل شيء مع أوراق السبانخ ،ثم أضف الصلصة وقدمها.

ويمكنك استخدام جميع أنواع الخضروات النيئة الملونة لهذه الوصفة ، والهدف من ذلك هو إنشاء مزيج فيتامين فائق بألوان قوس قزح.

رشاقة الراقصين أسرار الرشاقة سلطة قوس قزح سلطة الخضار السلطة والتخسيس سلطة الفواكه اسرار رشاقة الراقصين نصائح الراقصين للرشاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية