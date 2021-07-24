تعرف على طريقة عمل «سلطة قوس قزح»

يرغب الكثير في معرفة سر رشاقة الراقصين وفنانين الإستعراض، ويعد الطعام الصحي جزءًا من الراقصين المحترفين يوميًا ، وجزء من روتينهم المتمثل في ممارسة الرياضة والحفاظ على السنة الجيدة، وأحد هذه الأطعمة هي "سلطة قوس قزح".

ما هي سلطة قوس قزح؟

سلطة قوس قزح هذا الاسم الملون الذي أطلقه راقصو مجموعة كالون ويلنس في باريس على السلطة المفضلة لديهم.

وهذه التسمية جاءت لأن هذه السلطة تتكون من ألوان مختلفة من الخضراوات والفواكه فهي تضم اللون الأخضر في السبانخ والأفوكادو بالإضافة إلي البرتقال مع الجزر الأحمر مع البنجر ينبض هذا الطبق بالأصباغ بالإضافة إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الجيدة.

وشارك هؤلاء الراقصون طريقة حياتهم في كتاب الوصفات الخاص بهم بإسم "My Chef is a Show Girl" ، وتضمن هذا الكتاب العديد من النصائح والحيل الذكية للمحافظة على جسد الراقصين.

وإحدى الوصفات الحصرية ذو المذاق الجيد، مع هذه الوصفة الصحية للسلطة المثالية لتناول طعام الغداء في الأيام المشمسة.

مكونات وصفة سلطة قوس قزح

_سبانخ صغيرة (أو كالي)

_الملفوف الأحمر و أو الشمندر الخام

_عدد قليل من الجزر المبشور

_1 تفاحة أو فاكهة أخرى (يوسفي ، رمان )

_1 حفنة من البذور (عباد الشمس أو الكوسة )

_1 حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح

لتحضير الصلصة

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة كبيرة خل عصير التفاح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1/2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

ملح و فلفل

طريقة تحضير سلطة قوس قزح

_ابشر الملفوف والشمندر والجزر والتفاح (أو ضعه في الخلاط!).

_اخلط كل شيء مع أوراق السبانخ ،ثم أضف الصلصة وقدمها.

ويمكنك استخدام جميع أنواع الخضروات النيئة الملونة لهذه الوصفة ، والهدف من ذلك هو إنشاء مزيج فيتامين فائق بألوان قوس قزح.