الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عادات يقوم بها الأشخاص المحافظين على نشاطهم وحيويتهم: ما هى؟

عادات يقوم بها الأشخاص
عادات يقوم بها الأشخاص المحافظين على نشاطهم وحيويتهم

تعتبر الحياة التي يعيشها الإنسان، الآن، هى نتاج لأفكاره الخاصة ورؤيته الحقيقية عن نفسه وما الذي يريده أن يكون، ونحن هنا إذ نتحدث عن الأشخاص الذين لديهم القدرة على اتخاذ قرارتهم في الحياة، أما أولئك الذين ينسقون وراء آراء غيرهم فهم بحاجة أولًا إلى تغير شخياتهم تلك، وكذلك عليهم أيضًا متابعة التقرير التالي، للتعرف على شكل الحياة التي يخططها أصحابها كي يكونوا سعداء وناجحين بحسب ما وصفهم موقع  Success:

الروتين الصباحي:

يعتبر حفاظ الأشخاص على القيام بأمور إيجابية صباح كل يوم، من شأنه أن يدفعهم إلى العيش في حياة صحية وناجحة  ومن أجل التدريب على خلق عادات صحية كالتناول الماء بكميات كافية والحرص على الحصول على فطور صحي وممارسة التمارين الرياضية في الصباح، فكل هذه الأمور من ِشأنها أن تجعل منك شخص آخر قادر على الإنتاج.

وضع خريطة يومية للعمل:

قم بترتيب الأعمال التي تحتاج إلى إنجازها خلال اليوم، ورتبها حسب أهميتها، أو حسب صعوبة وسهولة كلُ منها، ثم قم أولًا بإنجاز الأعمال الأسهل كي يتولد لديك شعور بالسعادة لإنجازك جزء كبير من المهام، وبعدها قم بإنجاز الجزء الأصعب منها، كل هذا يساعدك على تحقيق هدفك.

المحافظة على التمرينات الرياضية:

يعتقد البعض أن الرياضة هي فقط للأشخاص البدناء من أجل الحصول على جسم رشيق أو العكس، لكن الحقيقة أن الرياضة نظام صحي لابد أن يتبعه الجميع من أجل التمتع بصحة أفضل ونشاط أكبر، ويمكن تحقيق ذلك خلال زحمة العمل الإسبوعية بتحديد مواعيد ثانية حتى وإن كانت بسيطة، كيومين أو ثلاثة في الإسبوع مثلًا.

الحصول على فترات راحة:

فالأشخاص الناجحين، رغم حرصهم الدائم على العمل إلا أنهم عادة ما يحرصون على أخد أوقات راحة ولا تعتبر هذه رفاهية، بل احتيتاج لابد من القيام به بشكل منتظم حتى يكون هناك مجالًا لإنتاج أفضل طوال الوقت، فكلما خف الضغط كلما كانت هناك قدرة أكبر على التركيز وإنجاز المهام بشكل أسرع.

أبواب النجاح المثابرة الروتين الصباحي العمل اليومي النجاح في

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وائل لطفي

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