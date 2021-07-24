مصر تخفض فاتورة استيراد السلع الغذائية 12% خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من السلع الغذائية بنسبة 12.3%، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 538.3 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من لحوم مجمدة سجلت تراجعًا إلى حدود 297.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 363.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 18.3%، كما تراجعت واردات ألبان مركزة لـ66.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 88.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 25.1%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى تراجع واردات أكباد صالحة للأكل مجمدة إلى حدود 76.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 142.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 46.4%، كما تراجعت واردات محضرات غذائية أخر لـ63.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 71.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.9%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:(سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%).