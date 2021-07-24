السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«لا تصلح للتمثيل».. هجوم شرس على منة فضالى بسبب ياسمين صبرى

منة فضالي
منة فضالي

تعرضت الفنانة منة فضالي لهجوم شرس للمرة الثانية من قبل رواد مواقع التواصل بعد تطاولها على ياسمين صبري ووصف الأخيرة بأنَّها لا تصلح للتمثيل.

منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

وكشفت منة عن رأيها في أداء النجمة ياسمين صبري، خلال حوارها مع برنامج "مع الفارس" مع نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية، قائلة: "ياسمين لها ظروف خاصة، ممكن يكون زوجها بينتج لها".

أضافت فضالي: "بالنسبالي بشوف ياسمين ست جميلة، لكن ممثلة ضعيفة هي حلوة، محتاجة تشتغل على نفسها، الحلاوة مش كل حاجة، أنا شوفتها في مسلسل ضعيفة، لكن أنا أحبها شكلاً، هي شكلها حلو وزي القمر، لكن تمثيل ضعيفة".

وردًا على سؤال: "هل نالت شهرة أكبر من حجمها؟"؛ قالت: "مش موضوع شهرة أكبر من حجمها، دلوقتي الناس بتشتري الشهرة، إنت دلوقتي تقدر تشتري المتابعين واللايكات".

وشهدت منة فضالي حملة هجوم شرسة من قبل رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعدما قالت إن ياسمين صبري ممثلة ضعيفة.

الهجوم الأول على منة فضالي

وأثارت منة فضالي الجدل، منذُ أيام، بعدما نشرت صورة لياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، داعية لها بالشفاء، وعلقت قائلة: "ربنا يشفيكي ويخف من عليكي، صحيح إحنا مش أصحاب بس إحنا زملاء ربنا يقومك بسلامة".

منة فضالي ياسمين صبرى الفنانة منة فضالي الإعلامي نزار الفارس فضالي

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