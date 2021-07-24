السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة البولندية: توزيع 33 مليونًا و641 ألفًا و540 جرعة لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحية البولندية توزيع 33 مليونًا و641 ألفًا و540 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.
وذكرت الوزارة - في بيان أورده موقع "بولاند إن" اليوم السبت - أنه تم تطعيم 16 مليونًا و881 ألفا و997 شخصًا بشكل كامل بجرعتين من لقاحات “فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون”.
يشار إلى أن الصحة البولندية أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 122 حالة إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
 

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وارسو كورونا الصحة البولندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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