بعد انفصالها عن أحمد سعد.. 8 معلومات عن علياء بسبوني

جدل كبير أثير عقب إعلان المطرب أحمد سعد، انفصاله عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، وذلك وفقا لما قاله في برنامج "ET بالعربي"، حيث جاء الانفصال قبل عقد قرانه خلال الأشهر الماضية وفقا لما كان مقررا، كما جاء نبأ الانفصال عقب أيام من تصريحاته عنها بأنها استطاعت تغيير حياته للأفضل.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن علياء بسيوني.

- تعمل علياء بسيوني في مجال عروض الأزياء.

- تتنقل في عملها بين القاهرة وباريس لعرض الأزياء المختلفة.

- تمتلك معرضا لبيع الأزياء في أحد أحياء القاهرة.

- تعد علياء بسيوني من مواليد برج الأسد.

- ظهر بوضوح من خلال حسابها عبر انتسجرام حبها للمكياج واطلالته المختلفة.

- تعد علياء بسيوني محبة للطعام بشكل كبير فدائما ما تنشر صورا لها وهي تأكل.

- تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة.

- تحب البحر وتعشق الذهاب إلى الأماكن التي تحتوي على مناظر طبيعية.

- لم تنشر صورا لها كثيرة على حساباتها على السوشيال ميديا.

كانت قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني أثارت جدلا على مدار الشهور الماضية، حيث سبق وان احتفل الفنان الشهير بعيد ميلاد خطيبته معترفا لها بحبه الشديد، كما سبق وأن امتدحها في عدة لقاءات عندما سُئل عنها ما يعني أنه كان يعيش قصة حب كبيرة معها.

كما ترددت أنباء على مدار الفترة الماضية بأن عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني سيكون قريبا، لذا جاء خبر الانفصال بشكل صادم أثار فضول المتابعين وجمهور سعد عن سبب الانفصال الذي حدث بينهما بشكل مفاجئ دون ابداء أسباب.