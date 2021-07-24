الرئيس التونسي: أكثر من مليون جرعة لقاح ضد كورونا تصل قريبا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أكثر من مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ستصل تونس قريباً وأن 5 ملايين تونسي سيتلقون التطعيم خلال أسابيع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي أمس الجمعة لمناقشة الوضع الصحي في البلاد، في وقت تواجه فيه تونس موجة غير مسبوقة من انتشار الفيروس، حيث تم تسجيل أرقام قياسية لم تعرفها البلاد منذ بدء الجائحة في مارس 2020.

وأضاف سعيّد "نجتمع اليوم للحديث عن جملة إجراءات تم اتخاذها، لكنها لم تحقق الهدف المنشود ضد جائحة كورونا"، مشيراً في هذا الصدد إلى بذل رئاسة الجمهورية جهوداً عدة بالتنسيق مع عدد من رؤساء الدول ومسؤولي المنظمات الدولية، وتابع "لم ننجح في معركتنا ضد كورونا ووصلنا إلى هذا الحدّ، لأن بعض الإجراءات لم تؤد إلى النتائج المرجوّة".

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أنه تم تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا و317 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

كانت السلطات التونسية قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.