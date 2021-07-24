السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية

أرشيفية
أرشيفية

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة محرك البحث العالمي جوجل لرغبة المواطنين في الحصول على حصتهم التموينية من السلع الغذائية المدعمة من الدولة ، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الاستعلام عن إجراءات البطاقة التموينية وعدد المستفيدين من المنظومة التموينية.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية

المنظومة التموينية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المواطن المصري حاليا خاصة في ظل الركود الاقتصادي بسبب غلق بعض الأنشطة الترفيهية والتجارية لتقليل التلامس بين المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا العالمية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية ومن بينها استخدام الخدمات الرقمية للمواطنين حيث أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقيمة من خلال هذا الرابط ( من هنا) والتي يمكن من خلالها انجاز كافة الخدمات التموينية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب والتعامل المباشر مع الموظفين.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن بطاقة التموين 

يمكن لملايين المواطنين المستفيدين من المنظومة التموينية حاليا إنجاز كافة الإجراءات الخاصة ببطاقة التموين وصرف السلع الغذائية المدعمة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية  من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار المنظومة التموينية
  • اختيار نوع الخدمة الراغب المستفيد من إجراءها في البطاقة التموينية ( استخراج بطاقة تموينية، استخراج بدل فاقد، فصل اجتماعي، نقل من محافظة إلى أخر، الاستعلام عن موعد الصرف،...)
  • كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة)
  • تحديد عدد أفراد البطاقة التموينية
  • كتابة رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك
  • مكتب التموين التابع له البطاقة
  • الضغط على كلمة استعلام

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موقع وزارة التموين للاستعلام عن البطاقة التموينية 

عدد المستفيدين من المنظومة التموينية في مصر 

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الالكترونية حيث يستفيد من المنظومة الدعمية قرابة 64 مليون مواطن يستفيد من دعم السلع الغذائية المدعمة و73 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز بإجمالي دعم مالي 89 مليار جنيه.

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