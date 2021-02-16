موقع وزارة التموين.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:41 م
يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة التموين من أجل الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، بعدما أعلنت وزارة التموين المصرية بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية فتح رابط تسجيل المواليد الجدد على البطاقات التموينية عبر موقع وزارة التموين.
وتوفر «الدستور» لقراءها رابط موقع وزارة التموين.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد
وقد قام عدد كبير في الوقت الحالي بإضافة المواليد حسب ما تم الإعلان عنه مِن قِبل المستحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، ويمكن للمواطن الواحد التسجيل واضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.
في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا www.tamwin.com.eg
- يسجل المواطن رقم الموبايل الخاص به للمراجعة بشرط أن يكون مسجلا باسمه أو باسم أحد المستفيدين في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
- يشترط أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم الخط الساخن للاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات عبر رقم 91237.
1 - الدخول إلى موقع وزارة التموين من هنا
2 - الضغط على "ضم أفراد أسرتي" بعد اختيار الخدمات التموينية.
3 - يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بمالك البطاقة.
4 - الرقم المصنع وهو الرقم اسفل تاريخ الميلاد بالبطاقة الشخصية.
5 - كتابه اسم الام فقط.
6 - الضغط على التالي.
7 - كتابه رقم سري خاص بصاحب البطاقة.
8 - اضغط التالي.
9 - بعد ذلك يمكنك اضافة الابناء وباقي افراد الاسرة.
10 - اضغط على "حفظ".
11 - عند مراجعة طلبك لاضافة المواليد سيتم التواصل معك بواسطة وزارة التموين المصرية.
وتوفر «الدستور» لقراءها رابط موقع وزارة التموين.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد
موقع وزارة التموين.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفرادوفعلت وزارة التموين مواقعها الإليكترونية بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لعدم تفشي جائحة فيروس كورونا بين المواطنين، وكذلك خوفًا على المواطنين من التكدس في مكاتب التموين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بينهم.
وقد قام عدد كبير في الوقت الحالي بإضافة المواليد حسب ما تم الإعلان عنه مِن قِبل المستحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، ويمكن للمواطن الواحد التسجيل واضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.
موقع وزارة التموين.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد
في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا www.tamwin.com.eg
- يسجل المواطن رقم الموبايل الخاص به للمراجعة بشرط أن يكون مسجلا باسمه أو باسم أحد المستفيدين في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
- يشترط أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
رقم الاستعلام عن بطاقة التموين
كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم الخط الساخن للاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات عبر رقم 91237.
خطوات اضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2021
1 - الدخول إلى موقع وزارة التموين من هنا
2 - الضغط على "ضم أفراد أسرتي" بعد اختيار الخدمات التموينية.
3 - يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بمالك البطاقة.
4 - الرقم المصنع وهو الرقم اسفل تاريخ الميلاد بالبطاقة الشخصية.
5 - كتابه اسم الام فقط.
6 - الضغط على التالي.
7 - كتابه رقم سري خاص بصاحب البطاقة.
8 - اضغط التالي.
9 - بعد ذلك يمكنك اضافة الابناء وباقي افراد الاسرة.
10 - اضغط على "حفظ".
11 - عند مراجعة طلبك لاضافة المواليد سيتم التواصل معك بواسطة وزارة التموين المصرية.