انتشار أمني مكثف ومنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية

انتشرت منذ صباح اليوم، قوات الأمن أمام لجان الثانوية العامة لتأمين طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أثناء أداء امتحان "الفيزياء" بإجمالي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة، حيث انطلقت لجنة الامتحان في الساعة العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهراً.



ونشرت الأجهزة الأمنية خدمات أمنية ومرورية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة ونفذت خطة أمنية لتأمين اللجان، حيث تم منع انتظار السيارات بمحيط اللجان، مع إجراء دوريات مرورية لرفع السيارات المتواجدة أمام اللجان.



كما تجري الأجهزة محاولات لمنع تكدسات أولياء الأمور أمام أبواب اللجان، والتأكيد على ارتداء كافة المتواجدين للكمامات الواقية.



وتنتشر وحدات الأمن بمحيط اللجان لمنع وقوع مشاجرات قبل أو بعد الامتحان بين الطلاب أو أولياء الأمور، أو أي محاولات غش من خارج اللجان.



ورفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ، حيث تم التنسيق بين شرطة النجدة والإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد خطط التأمين التي تتضمن الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.



وتفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.