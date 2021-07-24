بدء توافد المراقبين والملاحظين على لجان امتحانات الثانوية العامة

بدأ توافد المراقبين والملاحظين على اللجان الامتحانيه، استعدادا لإجراء امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

ويقوم مسؤولو لجان امتحانات الثانوية العامة باتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص اجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب ، وذلك قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، وتوزيع كمامة وكيس مطهر علي الطلاب وتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة من قبل الزائرة الصحية باللجنة .

ويؤدي اليوم السبت، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، امتحان مادة "الفيزياء" في 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية .

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": " لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".

تظريف أوراق أسئلة "البابل شيت"

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة "البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة "الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتيبها في سيديهات النتيجة النهائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلقت من يوم 10 يوليو الماضي ويستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 2 أغسطس المقبل .

7 حالات غش في امتحان "الفلسفة والمنطق"

كان قد أدى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية، يوم الأحد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش منهم (1) حالة نشر و(6) حالات غش .