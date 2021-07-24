السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هولندية تحذر.. الحرب الأهلية في أثيوبيا في ثلاث ولايات من أصل عشر وأبي أحمد يعتزم إغلاق تيجراي

أبي أحمد
أبي أحمد

نددت صحيفة "trouw" الهولندية، باستمرار الحرب في إثيوبيا، معتبرة أن الحرب الأهلية في تيجراي أنتقلت إلى ولايات أخرى، حيث اجتاحت الحرب الأهلية في إثيوبيا الآن ثلاث ولايات من أصل عشر.

 

وتابعت الصحيفة الهولندية: "لقد وصلت الحرب الأهلية في مقاطعة تيجراي المتمردة شمال إثيوبيا إلى ولاية عفر المجاورة إلى الشرق وعبرت قوات دفاع تيغراي الحدود وهاجمت الميليشيات من ولايات إثيوبية أخرى متمركزة في عفر".

 

كما تتقدم قوات الدفاع والأمن في جنوب غرب تيجراي لتحرير الأراضي التي تحتلها المليشيات من ولاية الأمهرة. وأمرت ولاية أمهرة الإقليمية قواتها بالاستعداد للهجوم.

 

على سبيل المثال ، تنتشر الحرب الأهلية في إثيوبيا الآن إلى ثلاث من الولايات العشر، وفي نهاية يونيو ، أعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد. وسحب الجيش من أجزاء كبيرة من تيغراي بعد أن تكبد خسائر فادحة في تلك الولاية التي يقودها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي 

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صعوبة نقل الطعام في تيجراي

وقالت الصحيفة الهولندية : يبدو أن الاستراتيجية الجديدة للجيش الإثيوبي ورئيس الوزراء آبي أغلاق  تيغراي تمامًا، حيث يعاني الأن حوالي خمسة من ستة ملايين نسمة  من سوء التغذية أو مهددون بالمجاعة و على الرغم من نداءات المجتمع الدولي ، فإن شحنات المواد الغذائية بالكاد تدخل تيجراي.

ولذلك فتحت  الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، جبهة جديدة في عفر، و على حد قولهم ، من أجل طرد الميليشيات من ولايات سيدامو وأمهرة وأورومو  من عفر وثني الدول الأخرى عن إرسال قوات، كما أعلنت مناطق بني شنقول-جوموز وغامبيلا  هذا الأسبوع أنها سترسل تعزيزات كما فعل الجيش الإثيوبي.

وقالت الصحيفة: يبدو أن السبب الرئيسي لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري لإرسال مليشياتها إلى عفر هو الاستيلاء على الطريق من جيبوتي المجاورة، التي تقع على البحر إلى أديس أبابا لان  إثيوبيا نفسها لا تقع على البحر وتحتاج بشدة إلى ميناء جيبوتي لتوريد معظم السلع المستوردة كما  إن احتلال هذا الطريق سيسمح بإعادة إمداد تيجراي. في الوقت نفسه ، سيتم عزل بقية إثيوبيا عن العديد من الواردات الأساسية.

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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