استطلاع: نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن تنخفض إلى 50% لأول مرة

انخفضت نسبة تأييد الأمريكيين لرئيسهم جو بايدن إلى 50 % للمرة الأولى منذ توليه منصبه، وفق ما أظهرته بيانات استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب" للأبحاث في يوليو.

ووفقا للنتائج التي تم الحصول عليها، فإن 45 % من الأمريكيين لا يوافقون على أنشطة بايدن كرئيس، فيما قال 5 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يملكون موقفا محددا بهذا الصدد.

وأيد 50 % فقط من المستجوبين عمل بايدن، ما يمثل انخفاضا بـ6 نقاط مئوية عما كان عليه التأييد في يونيو، حيث تحدث وقتها 56 % من المشاركين بشكل إيجابي عن أنشطة الرئيس.

واختلف تقييم أداء بايدن باختلاف الانتماء الحزبي للمستجوبين، إذ أيده 90 بالمئة من أنصار الحزب الديمقراطي و12 % فقط من الجمهوريين.

وعلى صعيد آخر، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تخصيص ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال البيت الأبيض إن بايدن وافق أيضًا على صرف 200 مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفس الاحتياجات.



وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وبحث معه دعم الولايات المتحدة للجيش الأفغاني.

وكتب غني على "تويتر" أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية.

وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية "الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من أفغانستان مع نهاية شهر أغسطس المقبل.