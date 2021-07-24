طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء.. اليوم

يستأنف اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة، (الشعبة العلمية)، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، امتحان مادة "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالبًا وطالبة.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ يوم الأحد 25 يوليو.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير، عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد أسئلة بإجابتين!".

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والأسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيًا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدًا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلقت من يوم 10 يوليو الماضي ويستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 2 أغسطس المقبل.

كان قد أدى 255 ألف و353 طالبًا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية، يوم الأحد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما أدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد «حجازي»، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش منهم (1) حالة نشر و(6) حالات غش .