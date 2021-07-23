«وداعًا للوجبات السريعة».. كيف تبدأ بتناول الأكل الصحي؟

يعد التحول إلى نظام غذائي صحي طريقة جيدة للحفاظ على صحتك مع تقدمك في العمر، فبالنظر إلى ما يأكله البعض، سنجد أنه في الغالب أطعمة مصنعة ووجبات خفيفة مالحة وسكرية تساعد في اكتساب المزيد من الوزن والأمراض أيضًا.



إذا كنت تريد أن تبدأ في تناول الطعام بشكل صحيح ولكن لا تعرف من أين تبدأ، فإليك بعض النصائح التي وضعها عدد من خبراء التغذية واللياقة البدنية بموقع "هيلث توداي" الطبي.

"حدد هدفك النهائي"



تتمثل إحدى طرق بدء عادات الأكل الصحية في أن يكون لديك هدف تطمح إلى تحقيقه، فهل ترغب في إنقاص وزنك؟ هل لديك مشكلة صحية تريد علاجها؟ أم أنك تريد فقط أن تعيش أسلوب حياة أكثر صحة؟.



فوفقًا لخبراء التغذية، فتحديد الهدف من التحول للأكل الصحي من الأمور الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على نتائج جيدة ومرضية بالنسبة لك.

"تتبع ما تأكله"



هناك طريقة أخرى لبدء تناول الطعام الصحي وهي مراقبة أنواع الطعام التي تتناولها عادة، حيث ستتمكن من ملاحظة مقدار السعرات الحرارية التي تضعها بالفعل في جسمك والمحتوى الغذائي الذي يحتوي عليه.

"ضع في اعتبارك المدة"



إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها طعامًا صحيًا، فسيكون من الجيد التفكير في طول هذا المشروع الخاص، حيث يمكنك جدولة طعامك الصحي لمدة 3 إلى 6 أشهر.

"خصص وقتًا لإعداد طعامك"

نصيحة أخرى لتناول الطعام الصحي هي أنك تحتاج إلى منح نفسك الوقت لتحضير وجباتك، فوفقًا لخبراء التغذية بالموقع، فأن هذه الطريقة ستعرف نوع الطعام الذي يجب طهيه، بما في ذلك الوجبات الخفيفة التي ستعدها لك ولعائلتك بأكملها.

أوضح الأطباء أنه لا ينبغي أن يكون الأكل الصحي عملاً روتينيًا ولا يجب أن يكون مشكلة لأن هناك الكثير من الوجبات الصحية التي يمكنك تحضيرها وتجعلك أكثر صحة وسعادة.