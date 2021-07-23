قتل زوجته بـ25 طعنة.. «الدستور» أمام موقع جريمة ليلة العيد ببنى سويف

أقدم زوج على قتل زوجته بطعنها بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين" داخل محل ملابس تعمل به بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف فى وقفة عيد الأضحى المبارك بسبب خلافات بينهما بعد ورفض الزوجة العودة إلى منزلها وتحولت فرحة العيد إلى حزن.

تجرد الزوج من مشاعرة بعد إقدامه على تسديد 25 طعنة في صدر وبطن زوجته حتى سقطت غارقة فى الدماء وسط محل الملابس، وأقدم على الانتحار بقطع شرايين يده بعدها وتم نقل الزوجة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والزوج لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى ذاته تحت حراسة مشددة من رجال الشرطة.

وتعود الواقعة بتلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بإقدام زوج يدعى «م. م. س» 33 سنة، بقتل زوجته وتدعى "ش. م" 28 سنة، بطعنها عدة طعنات بآلة حادة «سكين» ووفاتها في الحال، ثم إقدامه على الانتحار بقطع شرايين يده فى وقفة عيد الأضحى وفى ليلة العيد.

ووجه مدير أمن بني سويف رجال المباحث باتخاذ كل الإجراءات للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الآلة المستخدمة وإخطار النيابة العامة والتحفظ على الزوج لحين علاجه والتحقيق معه.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن المتهم متزوج منذ عام 2007 وأنجبا طفلين، وأن هناك خلافات حدثت بينهما قررت الزوجة ترك المنزل وأن الزوج ذهب إليها فى محل ملابس تعمل به بعد علمه بقيام زوجته بقضية خُلع عليه، وقام باستخراج سلاح أبيض سكين من جيبه وقام بطعن زوجته حتى فارقت الحياة وأقدم على قطع شرايين يده إلا أنه تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.