أطباء يحذرون مرضى السكرى من ارتفاع درجة الحرارة

تعاني الكثير من دول العالم من ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في وفات مئات.

ويشكل ارتفاع درجة حرارة الجو خطرًا على أصحاب الامراض المزمنة، ففي التقرير التالي قدم الأطباء المشاكل الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الجو لأصحاب الأمراض المزمنة.

الحر ومرضى القلب.. خبراء ينصحون بعدم التعرض للشمس

أكد الأطباء أن ارتفاع حرارة الجو من الأمور التي تضر بالقلب، وحذروا من خطورة التعرض لموجات الحر الشديدة خصوصًا مرضى القلب وانسداد الشرايين.

وأشاروا إلى أن حرارة الجو المرتفعة تتسبب في الضغط على شرايين القلب، الأمر الذي يزيد من مخاطر حدوث نوبات قلبية، بالإضافة إلى ضعف عضلة القلب.

كما أوضح الأطباء، أن المرضى الذين يعانون من هبوط في عضلة القلب هم أكثر المتضررين من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بسبب إجبار حرارة الجو على شرب الكثير من السوائل الأمر الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على عضلة القلب.

مرضى السكري.. الجفاف أكثر المشكلات التي تصيبهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض المنتشرة بين سكان العالم، وقد يشكل ارتفاع درجة حرارة الجو خطرًا على مرضى السكري، حيث إنهم أكثر عرضة للجفاف مقارنة بغيرهم، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، من الغثيان والدوخة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم والدخول بغيبوبة.

وأشار الأطباء إلى أن الجفاف يؤدي لارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، بعدها، الأمر الذي يزيد من إدرار البول، بالإضافة إلى تلف الأوعية الدموية بسبب زيادة مستوى السكر بالدم، لذا ينصح الأطباء مرضى السكري بضرورة تجنب التعرض للشمس، وشرب السوائل من أجل تفادي الجفاف، بالإضافة إلى الراحة التامة لضبط مستوى إفراز الأنسولين بالجسم.