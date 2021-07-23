نصائح للنساء البدينات للتعامل مع أجسادهن في فصل الصيف

حل الصيف وبعض الفتيات من ذوات الحجم الممتلئ تشعر ببعض القلق بشأن مظهرها الجسدي، ومن محاولة ارتداء الكثير من الملابس المختلفة حتى تجد واحدة تجعلك تشعر براحة طفيفة في بشرتك، إلى البقاء في المنزل توجد العديد من الطرق لتفادي هذا الأمر، بعيدا عن التصالح.

5 طرق لتقبل الأجسام من ذوات الحجم الزائد:

ـ شراء الملابس المناسبة

من الشائع جدًا شراء ملابس ذات حجم صغير جدًا لأننا نخجل من السير في قسم الحجم الزائد أو نعتقد أننا سنلائم هذا الحجم الأصغر في وقت ما، لكن ينبغي عليك شراء الملابس التي تناسبك بالفعل.

ـ فكر في الأشخاص الذين يشعرون بالراحة مع أجسادهم الكبيرة

هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بارتياح كبير لحجم أجسامهم، هذا لا يعني أنهم لا يعانون من أي شكل من أشكال عدم الأمان، ولكن الأهم من ذلك أنهم يقدرون أجسامهم بغض النظر عن حجمها، التفكير في هؤلاء الأشخاص قد يلهمك لفعل الشيء نفسه.

ـ حول تركيزك

بمجرد أن نبدأ في الهوس بأجسادنا وكيف ننظر إليها، نفشل في ملاحظة أي شيء آخر عادة ما يجلب لنا السعادة، لذا حاول أن تحول تركيزك إلى أشياء مختلفة أكثر أهمية، فكر في صداقاتك علاقاتك أو ربما اختر هواية جديدة ترضيك.

ـ خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي

مع تطبيقات الفوتوشوب وتطبيقات تغيير الوجه والجسم، لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي انعكاسًا للحقيقة أو لما يبدو عليه الناس حقًا، لذلك فإن رؤية بعض الهيئات على مواقع التواصل الاجتماعي قد يجعلنا نقارن أنفسنا باستمرار بالآخرين، ربما يؤدي أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحويل تركيزك من جسدك ومظهرك إلى شيء آخر.

ـ اعتني بنفسك بطرق أخرى

فقط لأنك لا تملك الجسد "المثالي"، لا يعني أنه عليك التخلي عن كل شيء آخر، قم بتجربة شعرك أو أظافرك أو مكياجك جرب أنماطًا مختلفة، أنت تستحق أن تشعر بالرضا عن مظهرك بغض النظر عما إذا كنت XL أو XS.