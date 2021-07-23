هجوم حاد من اتحاد النقابات الفنية على إيمان البحر درويش

شن الاتحاد العام للنقابات الفنية "السينمائية والتمثيلية والموسيقية" برئاسة الفنان عمر عبدالعزيز، هجوما ضد إيمان البحر درويش بسبب تصريحاته وألفاظه غير المسئولة.

وقال الاتحاد في بيان: تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء، تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.

وتابع الاتحاد: وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود.

وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة !المصرية الوطنية بشأنه.

كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كل القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين.

تحيا مصر والله الموفق.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا استنكرت ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية علي أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبتت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

ولاقى البيان إشادات كبيرة.