الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تأجيل مسلسل «عمر الناجى» لأمير كرارة لانشغاله بأكثر من عمل

أمير كرارة
أمير كرارة

قرر الفنان أمير كرارة تأجيل تصوير مسلسله الدرامى الجديد “عمر الناجي” حتى إشعار آخر وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته كل من نور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز. 

ويبدأ النجم أمير كرارة تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد، حيث يخوض تجربة جديدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم هي الأكثر تحديًا له حيث يقوم ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول من المسلسل الذي قام ببطولته أحمد عز. 

واتفق الثلاثي أمير كرارة والمخرج أحمد نادر جلال والمؤلف باهر دويدار على الخطوط العريضة للمسلسل الجديد، على أن يبدأ الطاقم التحضيرات مبكرا نظرا لاحتياج العمل للمزيد من الجهد والوقت لخروج العمل في شكل مميز.

ويحاول “كرارة” تقديم عمل مختلف هو الأول مع أحمد نادر جلال، الذي قدم أعمالًا مميزة كان آخرها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريًا كبيرًا، والعمل تم تقديمه في 15 حلقة وكانت تجربة مختلفة حيث لأول مرة يعرض مسلسل 15 حلقة في موسم رمضان، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم آيتن عامر وراندا البحيري وأمير صلاح الدين، وينتظر أحمد نادر جلال عرض فيلمين في السينما خلال الفترة المقبلة، الأول مع النجم أحمد السقا يحمل اسم "العقرب" الذي انتهى من تصويره منذ فترة وسيتم طرحه الفترة المقبلة، والثاني فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين، ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ويحاول أمير كرارة الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد كازابلانكا 2 خلال الفترة القريبة القادمة من أجل التركيز في المسلسل الجديد الذي سيتفرغ له بشكل كامل خلال الفترة القادمة. 

أمير كرارة مسلسل عمر الناجي عمر الناجي أمير كرارة تأجيل مسلسل عمر الناجي عمر الناجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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