الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت دجن سليم أبو جيش قوله، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المُسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة خمسة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

وكان مئات الفلسطينيين قد شاركوا في المسيرة، التي خرجت بعد صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة، التي جاءت تنفيذا لقرار فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة رقم (30)، أثناء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اللجنة من المقرر أن تنظر في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية.

وشددت الوزارة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، على أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة، برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الانسان نافي بيلاي، يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية جاهزية دولة فلسطين في تقديم كل المعلومات المطلوبة لدعم المسار القانوني لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وبما يخدم التحقيقات الجنائية ضد الانتهاكات المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة، من تهجير قسري، وعدوان، وتمييز، وحصار وقتل وعقاب جماعي.

الإحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة القدس نابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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