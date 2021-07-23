الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلات سياحية الأسبوع المقبل

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل خلال الأسبوع المقبل 108 رحلات سياحية دولية وداخلية قادمة من مختلف المدن الأوروبية ومطار القاهرة  الدولي، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تلقت إخطارات تفيد بانطلاق ووصول 112 رحلة جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة دولية وداخلية خلال الأسبوع الجاري، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى لتقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الوفود السياحية مختلفة الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة الركابية والجوية متنوعة الجنسيات، خاصة مع قرب بدء الفصل الصيفي، والذي يشهد كثافة في معدلات التشغيل.

وأوضحت أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتابعت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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يوليو ويونيو

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