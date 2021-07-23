ما بين الاعتزال والعودة.. صاحبة أغنية «أبو أحمد»: هو أنا لحقت

حالة من الجدل والحيرة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا، بعدما أثارتها الفنانة الشابة صولا عمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بعد إعلانها الاعتزال عن الغناء بعد مرور وقت قصير على حفلتها في الساحل الشمالي، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرون خاصًة أنها لم تتواجد على الساحة الغنائية إلا منذ فترة قصيرة.

وقالت المطربة صولا عمر، إن المنشور الذي كتبته عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" كان بمثابة مزحة مع جمهورها عبر السوشيال ميديا كما اعتادوا منها على ذلك، ولم تتوقع نهائيًا أن يتخذ أي شخص البوست على محمل الجد، متابعًة: “أنا بعدها بنص ساعة تقريبًا نزلت منشور آخر كتبت فيه أنا رجعت”.

وتابعت عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هو انا لحقت أبقى على الساحة عشان اعتزل عنها، أنا ملحقتش يا جدعان أثبت رجلي أصلًا، البوست كان هزار فعلًا وانا بهزر بالطريقة دي دائمًا مع الناس عندي على انستجرام، غير كده انا مكملة في طريقي زي ما أنا".

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة صولا عمر أكدت أن أغنيتها "أبو أحمد" تناولت أكثر من جانب اجتماعي وفكرة، منها قضية "Gold digger" أو الفتاة التي تبحث عن المال ومطالبها المادية وهي ترجمة أيضًا لحالة وقضية اجتماعية، بجانب أن كلمات الأغنية تلقي الضوء على السيدات اللواتي يبحثن عن الفلوس والدلع بأكثر من طريقة.

وتابعت الفنانة الشابة صولا عمر صاحبة أغنية أبو أحمد قائلة: "في البداية رفض أهلى دخولي في الوسط الفني كأي فنان في بدايته رغم أن والدي يعشق الفن بشدة ويمتلك شقيقي أيضًا موهبة الغناء لكنه لم يقدم شيئا إلى الآن".