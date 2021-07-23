افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمارينا الأحد المقبل

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الأحد، الموافق 25 يوليو معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الأحد المقبل، حيث يضم المعرض ٢٥٠ عارضا على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.



واكدت وزارة التضامن، ان المعرض يوجه رسالة واضحة فى التصميم على الانتاج والعمل ، كما انه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض.

ويقام المعرض سنويا في عدة محافظات، ويقامالمعرض السنوي في القاهرة، حيث يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين، وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.



ويضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب.

ويستمر المعرض حتى يوم ٢٤ أغسطس المقبل وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصري، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة ٦ مساء حتى ٤ فجرا.