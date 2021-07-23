الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمارينا الأحد المقبل

معرض ديارنا
معرض ديارنا

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الأحد، الموافق 25 يوليو معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الأحد المقبل، حيث يضم المعرض ٢٥٠ عارضا على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.
 

واكدت وزارة التضامن، ان المعرض يوجه  رسالة واضحة فى التصميم على الانتاج والعمل ، كما انه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض.

ويقام المعرض سنويا  في عدة محافظات، ويقامالمعرض السنوي في القاهرة، حيث يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين، وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.


ويضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب.

ويستمر المعرض حتى يوم ٢٤ أغسطس المقبل وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصري، ويفتح أبوابه للجمهور  يوميا من الساعة ٦ مساء حتى ٤ فجرا.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي نيفين القباج مارينا مدينة العلمين معرض ديارنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

رسميًا.. لا زيادة فى تعريفة سيارات النقل الجماعى و«السرفيس» بالمحافظات

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

إصابة 34 سيدة في تصادم «أتوبيسين» بالإسكندرية

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

«التعليم» تطمئن طلاب الثانوية: «لا أسئلة تعجيزية بالفيزياء.. متخافوش منها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا