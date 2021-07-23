الجمعة 23 يوليو 2021
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مصر

«التعليم» تطمئن طلاب الثانوية: «لا أسئلة تعجيزية بالفيزياء.. متخافوش منها»

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة -العشبة العلمية-، المقرر إجراؤه غدا، سيكون في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج ولا خوف منه.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الامتحان لا يحتوي على أي أسئلة تعجيزية، مطالبة طلاب الثانوية العامة بالاستعداد الجيد وعدم الخوف من الامتحانات.

ويواصل غدا السبت طلبا الثانوية العامة امتحانتهم بعد إجازة عيد الأضحى، ويؤدي 392 ألفا 863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية امتحان الفيزياء.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. 

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل كل بدء امتحان  بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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