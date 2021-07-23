«التعليم» تطمئن طلاب الثانوية: «لا أسئلة تعجيزية بالفيزياء.. متخافوش منها»
قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة -العشبة العلمية-، المقرر إجراؤه غدا، سيكون في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج ولا خوف منه.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الامتحان لا يحتوي على أي أسئلة تعجيزية، مطالبة طلاب الثانوية العامة بالاستعداد الجيد وعدم الخوف من الامتحانات.
ويواصل غدا السبت طلبا الثانوية العامة امتحانتهم بعد إجازة عيد الأضحى، ويؤدي 392 ألفا 863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية امتحان الفيزياء.
وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.
وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل كل بدء امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.