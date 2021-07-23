تعقيم لجان الثانوية العامة استعداداً لاستئناف الامتحانات في كفر الشيخ

شهدت 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية "،لأداء امتحان مادة الفيزياء، صباح غدا السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب، وكل المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

كما شهدت 60 استراحة مخصصة للمشاركين في الثانوية العامة أعمال تطهير وتعقيم في 12 إدارة تعليمية، واستقبلت الاستراحات عدد من المشاركين في امتحانات الثانوية العامة ، عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

- متابعة مستمرة من غرفة العمليات لعملية إعداد اللجان



و أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال التطهير والتعقيم في 86 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن، لاستقبال 13 ألف و 424 طالب وطالبة بالشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الفيزياء، مشدداً على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، موجها غرفة العمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، بما تضمه من غرفة الأزمات، و تعليم، وصحة، وإسعاف، وكهرباء، وأمن، وشركة اتصالات، ومياه شرب بمتابعة كافة الترتيبات.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على التعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف أنه وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية، وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة ، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب ، مدير أمن كفر الشيخ ، لتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية التعامل مع الموقف بأمانة وجدية ، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يضع تأمين اللجان وانضباط العملية الامتحانية نصب عينيه و قراراته حاسمة إذا ما حدث أي تجاوز، كما دعتهم إلى توفير أجواء امتحانيه بعيدا عن التوتر ، مؤكدة أنه لا مجال للغش والشغب.