الضرائب «كلمة السر».. «الإحصاء» يكشف أسباب ارتفاع إيرادات الدولة 15% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات الدولة سجلت نمو ملحوظ بعد أن قفزت لـ 725 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 632.5 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 14.6%.

وأرجع جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، زيادة إجمالى إيرادات الدولة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لـ 538.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 474.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى من 153.8 مليار جنيه لـ 185.8 مليار جنيه، بينما تراجعت المنح من 4 مليار جنيه لـ 600 مليون جنيه وذلك نتيجة زيادة المنح الرأسمالية لتمويل الاستثمارات.

ولفت تقرير التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة لـ 267.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 251.4 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية لـ 193.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 156.5 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، والضريبة على الممتلكات من 40.3 مليار جنيه لـ 51.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاع إجمالى مصروفات الدولة لـ 1.067 تريليون جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 ومارس 2021، كما ارتفع إجمالى الإيرادات لـ 725 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى، لتسجل بذلك عجز كلى قدره -348.4 مليار جنيه.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل 74.3% من إجمالى الإيرادات، يليها بند إيرادات أخرى بنسبة 25.8% ، وأخيرًا تأتى المنح بنسبة 0.1%.