الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء العمل بمركزين جدد لتلقى لقاح كورونا في دمياط

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط، عن بدء العمل  بمركزين جدد لتلقى لقاح فيروس كورونا في دمياط فى مركز  رأس البر ومركز دقهلة ليصبح عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظه دمياط ٨ مراكز، وهم  مركز القلب والجهاز الهضمى ؛ مركز الأورام؛ بنك الدم الإقليمي؛ مركز صحة ثالث بدمياط؛ مركز الحى الرابع بدمياط الجديدة ومركز راس البر ومركز دقهلة ومركز ميت أبو غالب، وذلك تيسيرا على المرضي وتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات علي المواطنين.

وأكد الدكتور إيهاب ابراهيم المسئول عن مراكز اللقاح أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح طبقا لمعايير مكافحه العدوى ومراعاه الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى.

وأضاف إيهاب أنه لحجز اللقاح يرجى التسجيل في الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg 
للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انه تستمر فعاليات تلقي  جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين وذلك خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

كما اكد الدكتور إيهاب محمود المسئول عن مراكز تلقي اللقاح  ان جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل  ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل ايام الاسبوع  كما ناشد  المواطنين بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان وذلك لتلقي اللقاح حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعي لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات علي المواطنين.

ونوهت مديرية الصحة بدمياط بأن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له يمكنه الاتصال بهذا الرقم لتعديل ميعاد التطعيم ١٥٣٣٥. 

كورونا فيروس أحداث دمياط إسعاف دمياط راس البر

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يوليو ويونيو

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