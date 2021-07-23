الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 أطنان لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة تموينية،  أسفرت عن ضبط 10 أطنان لحوم و كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة فى ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، كما تم ضبط بدال تمويني يقوم بتجميع السلع وحجبها عن الجمهور.


و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بداخلها 10 أطنان لحوم و كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة. 


كما تم ضبط محل بدال تموينى به 2 طن سكر و 600 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاًعلى البطاقات التموينية، م تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

وفى سياق متصل تم ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة في مخزن ومعملي طرشي بالقناطر الخيرية، و تمكنت أجهزة الرقابة بمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة، أسفرت الحملة عن  ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 13 برميل ليمون مخلل، و13 برميل خيار مخلل، و12 برميل فلفل مخلل، و12 برميل طرشي مشكل جميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية. 


كما تبين ان أماكن الضبط مرخصة ولكن وجد بها نقص شديد، في الاشتراطات الصحية حيث تبين وجود مواسير صرف صحي وحمام يفتح مباشرة على صالة الإنتاج وغرفة تفتيش مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة، وقد تم  تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية فيما تمت التوصية بغلق المنشأة لحين تلافي السلبيات وعرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف كما تم تحرير محاضر جنحة للمخالفات الموجودة. 

مباحث التموين القليوبية بدون ترخيص غير صالحة للاستهلاك الآدمي مديرية أمن القليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية أيام عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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