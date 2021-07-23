الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإثنين.. كريم عبد العزيز وأحمد عز يستأنفان تصوير «كيرة والجن»

كيرة والجن
كيرة والجن

يستأنف أبطال الفيلم السينمائي الجديد “كيرة والجن” والذي يقوم ببطولته النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز،  تصوير الفيلم يوم الاثنين 26 يوليو الجاري، بعد حصولهم على إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى، ومن المنتظر أن ينتهي تصوير الفيلم بالكامل في شهر أكتوبر المقبل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه. 

وكان أبطال الفيلم قد عادوا لتصوير العمل بعد فترة توقف شارفت على الـ4 أشهر بسبب انشغال بطلي العمل بتصوير عدد من الأعمال الفنية الأخرى. 

موعد عرض فيلم كيرة والجن في دور السينما

وتأجل تصوير الفيلم أكثر من مرة لانشغال بطلي العمل بتصوير مسلسلي “الاختيار 2” و"هجمة مرتدة"، حيث كان من المقرر طرحه في عيد الفطر 2021، ولكن تم تأجيل عرضه لموسم الصيف في 2022 على أقصى تقدير.

تفاصيل أحداث الفيلم 

ويقدم الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهما، وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

وكان "كيرة" فدائيا وبطلا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديوي، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ويلهو ويبيع السجائر والمشروبات للإنجليز إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، وانضمامه لحركة مناهضة للاستعمار.

و لم يكتف الثنائي "كيرة" و"الجن" بذلك، بل استمرا في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وتحدث "مراد" عن دورهما الكبير فيها، فضلاً عن الحديث عن سعد زغلول وما قام به من إنجازات، ونضال الشعب ضد الإنجليز.

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

 

كيرة والجن فيلم كيرة والجن أحمد عز كريم عبد العزيز موعد انتهاء تصوير فيلم كيرة والجن

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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