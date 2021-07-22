«جوجل» يبدأ إبلاغ مستخدميه بأسباب عثوره على النتائج في عمليات البحث

قالت شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابت، اليوم الخميس، إنها ستعرض على مستخدمي محرك البحث لديها المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.



وأضافت أن الباحثين عن استفسارات على جوجل سيصبح بمقدورهم الآن النقر للدخول في تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث.



تجري جوجل تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها. وفي وقت سابق من هذا العام قدمت جوجل خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها. وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعا ما يتطور بسرعة وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.

وفي سياق آخر.. قامت شركة جوجل بتحديد المدة الزمنية لمكالمات الفيديو الجماعية "غير المحدودة" في تطبيق Meet بساعة واحدة فقط بدلًا من 24 ساعة في السابق.

وذكر موقع ذا فيرج التقني أن المستخدمين الذين لديهم حسابات مجانية سيكون لديهم مكالمات جماعية محددة بساعة بدلًا من المدة السابقة البالغة 24 ساعة.

وكانت تلك الميزة "عرض اجتماع المجموعة غير المحدود" مهمة جدًا لاسيما مع انتقال العديد من الوظائف التقليدية عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا، وتظل مكالمات الفيديو بين شخصين خالية من هذا التقييد.

ويتعين على مستخدمي Google Workspace الآن الترقية إلى حساب مدفوع لاستضافة مكالمات فيديو جماعية غير محدودة مع ثلاثة مشاركين أو أكثر، والمبادئ التوجيهية المحدثة المذكورة على موقع مساعدة Google Meet.. وتنص الإرشادات على أنه "في الدقيقة 55 يتلقى الجميع إشعارًا بأن المكالمة على وشك الانتهاء، ولتمديد المكالمة يمكن للمضيف ترقية حسابه في Google".

ولا يؤثر التغيير في إرشادات Google Meet على المستخدمين في المكالمات الفردية بل يؤثر فقط على المستخدمين في المكالمات الجماعية.