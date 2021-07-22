الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7745 إصابة بكورونا في كوبا

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية، اليوم، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا لا يزال مرتفعًا، مشيرة إلى تسجيل 7745 إصابة جديدة و65 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية أن الدكتور فرانسيسكو دوران، المدير الوطني لعلم الأوبئة في وزارة الصحة الكوبية أوضح أن 35 ألفا و649 شخصًا لا يزالون يخضعون للعلاج بالمستشفيات على مستوى البلاد.

وأضاف أن العدد الإجمالي للإصابة منذ مارس 2020 ارتفع إلى 308 آلاف و599 شخصا وعدد الوفيات إلى 2137.
وأفاد دوران أنه جرى إعطاء 8 ملايين و388 ألفا و988 جرعة مضادة لكورونا في كوبا.
 

الصحة العالمية هافانا كورونا كوبا

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يوليو ويونيو

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